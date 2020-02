Los Ángeles – Estados Unidos.- Dwyane Wade mostró su apoyo incondicional a la identidad de género de su hija Zaya, a quien describió como una china transgénero, en una entrevista en el popular programa ‘The Ellen Show’.

El ex jugador de la NBA dijo que su hijo Zion, de 12 años, llegó a casa un día y habló sobre el cambio de nombre y el uso de los pronombres para que se refirieran a su persona como “ella”.

“Cuando nuestro hijo llega a casa con una pregunta, un problema, cualquier cosa, nuestro trabajo como padres es escucharle, darle la mejor información que podamos”, dijo Wade, retirado el año pasado de la NBA, a Ellen DeGeneres.

El ex Miami Heat había dicho en el podcast ‘All The Smoke’ que había tenido que trabajar para modificar su punto de vista sobre la comunidad gay.

“Como decimos en el barrio, es ignorancia. Crecí con la misma perspectiva que toda esta gente que ignora un poco la realidad. Me tuve que mirar al espejo y decirme, ‘¿qué pasa si tu hijo llega a casa y te dice que es homosexual? ¿qué vas a hacer? ¿cómo vas a actuar?’”, expresó Wade.

La ex estrella de la NBA, casado con la actriz Gabrielle Union, dijo que ha buscado más información sobre la comunidad LGTBIQ+ e incluso contactó a parte del elenco de la serie de televisión ‘Pose’, una serie sobre bailarines LGTBIQ+ afroamericanos y latinos de Nueva York.

Meet Zaya. She's compassionate, loving, whip smart and we are so proud of her. It’s Ok to listen to, love & respect your children exactly as they are. Love and light good people. pic.twitter.com/G2lLVdD2VT

— Gabrielle Union (@itsgabrielleu) February 11, 2020