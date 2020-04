Virginia – Estados Unidos.- Las historias de la vida dan muchas vueltas, pero Robbie Russell ha demostrado que no se amilana frente a los desafíos. Es así como el exjugador de Real Salt Lake, de Major League Soccer, está ahora en la primera línea de batalla contra la pandemia COVID-19 como médico.

Russell asumió un escenario que no todos los jugadores están dispuesto a enfrentar. En 2009 se encargó de patear el penal decisivo que le dio al equipo de Utah el único campeonato en su historia.

Ahora, siete años después de su retiro, no teme estar un una situación de mucha presión y de gran riesgo.

Russel está en su primer año de residencia en la Universidad de Virginia después de graduarse de la escuela de medicina en 2019. Desde ahí enfrenta el nuevo coronavirus en un estado donde ya los casos de COVID-19 superan los mil.

«Definitivamente va a ser parte de nuestra experiencia, en términos de nuestro primer año como médicos», dijo Russell durante una entrevista con Extratime.

Robbie Russell scored the deciding penalty kick to crown @realsaltlake MLS Cup champs in 2009.

Now he's in his first year as an ER resident in the era of COVID-19: https://t.co/9ax0sfoyJJ pic.twitter.com/6WHS91X5eF

— Major League Soccer (@MLS) March 31, 2020