Washington – Estados Unidos.- El aspirante a la nominación demócrata, Joe Biden, tomó aire luego de su enorme victoria en las primarias en Carolina del Sur y espera que este triunfo le dé un reimpulso para afrontar mañana el Supermartes, con la participación de 14 estados.

Después de decepcionar en las elecciones en Iowa, New Hampshire y Nevada, Biden siente que la victoria en Carolina del Sur, con casi la mitad de los votos emitidos (48,4%), más del doble de Bernie Sanders (19,9%), quien quedó segundo, «marca el comienzo de un regreso».

“Me siento bien (…) Puedo ganar y puedo traer victorias demócratas”, ha dicho el ex vicepresidente en su gira de medios.

Pero la jornada de mañana no será sencilla. Biden, que ha tenido dificultades para recaudar fondos, enfrentará a Sanders, quien tienen una base sólida y demostrada en las primeras elecciones; y al ex alcalde de Nueva York, Michael Bloomblerg, quien se estrenará en el Supermartes después de haber gastado 500 millones de dólares en campaña.

“Ninguna campaña tiene un movimiento de base más fuerte que el nuestro (…) Así es como se vence a Trump”, aseguró Sanders que en febrero encabezó la recaudación con 46,5 millones de dólares.

En contraste, Biden perdió 18 millones de dólares aunque dijo haber ingresado 5 millones de dólares en las últimas 24 horas, un cifra superior a la de cualquier otro día de su campaña.

Además ha tratado de sumar presencia en programas televisivos de opinión para tratar de hacer frente a la desventaja por su falta de recaudación.

«La gente no quiere una revolución, quiere resultados», aseguró el ex vicepresidente de 77 años en referencia a las propuestas de “revolución” y “socialistas” de Sanders.

Bloomberg, que busca causar un impacto en su primera medición oficial, compró tres minutos consecutivos de espacio publicitario en horario estelar en los grandes canales nacionales CBS y NBC para llevar su mensaje a la población. Biden tan solo tuvo presencia en los estados que participarán en el Supermartes.

Sin embargo, pese a las dificultades de su campaña, Biden ha intentado “desenmascarar” a sus rivales. «El dinero puede comprar mucho, pero no puede ocultar tu registro y no puede hacerte algo que eres o no eres».

«El Partido Demócrata quiere un demócrata (…) Ni socialista, ni ex republicano. Un demócrata, para ser su candidato y unir al país de la manera en la que lo he hecho a lo largo de mi carrera», dijo Biden a 24 horas de que la gente se exprese y confirme si el ex vicepresidente tiene razón.