Charlotte – Carolina del Norte.- Un hombre de 22 años fue asesinado a tiros en un apartamento en el noroeste de Charlotte la noche del miércoles.

El suceso ocurrió en la cuadra 1200 de Saratoga Drive cerca de las 9:30 pm.

Agentes de la Policía de Charlotte-Mecklenburg acudieron al lugar del crimen y al llegar encontraron el cuerpo sin vida de Rodarius Meaders.

«Los oficiales localizaron a un hombre con una herida de bala en un apartamento (…) Fue declarado muerto en la escena», dijo la policía en un comunicado.

Los detectives iniciaron la investigación de rigor por el caso. Están buscando testigos.

Por ahora no se ha informado sobre sospechosos o si hubo algún arresto.

Detectives are investigating a homicide in the 1200 block of Saratoga Drive. One person has been pronounced deceased.

— CMPD News (@CMPD) March 5, 2020