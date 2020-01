Estados Unidos.- A primera hora de la mañana se registró un fuerte retraso en I-77 SB acercándose a Davidson Griffith St Salida 30, ocasionado por la coalición de un vehículo.

El incidente bloqueó el carril derecho por unas horas.

ACCIDENT: I-77 SB at Griffith St. is blocking the right lane. Traffic backed to Langtree Rd. #Davidson #LakeNorman #Mooresville #cltraffic #clttraffic #clt pic.twitter.com/QgXE9saDVk

— Traffic Team 9 (@TrafficTeam9) January 20, 2020