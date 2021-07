Volkswagen compite contra Tesla como líder en Autos Eléctricos

Wolfsburgo, Alemania.- Volkswagen quiere convertirse en el líder mundial en ventas de coches eléctricos, puesto ocupado a día de hoy por Tesla. Para ello, la firma alemana invertirá 73.000 millones de euros en electrificación y digitalización, lo que representa el 50% del presupuesto total del grupo durante el periodo comprendido entre 2020 y 2025.

Por su parte, Tesla se sitúa muy por delante de la competencia gracias al éxito de los Model 3 y Model Y. Al mismo tiempo, se espera que la compañía californiana sea capaz de alcanzar sin demasiados problemas los 750.000 coches eléctricos vendidos en todo 2021.

A pesar de todo, las nuevas regulaciones climáticas obligarán a los fabricantes tradicionales a electrificarse mucho más rápido de lo esperado.

Sin ir más lejos, hace apenas unas horas se confirmó la intención de la Unión Europea de prohibir la venta de vehículos térmicos nuevos (gasolina, diésel e híbridos) a partir del año 2035.

