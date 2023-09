DHS propone nuevos límites seguridad al uso de IA

Washington, DC.- El U.S. Department of Homeland Security (DHS), planea anunciar el jueves 14 de septiembre nuevos límites al uso de Inteligencia Artificial (IA), inclusive cuando destaca el éxito de la agencia al utilizar la tecnología para sumar fuerzas en las redadas de drogas y poder capturar criminales.

Por su parte, Alejandro Mayoras, secretario del DHS resaltó, «Debemos… garantizar que nuestro uso de la IA sea responsable y confiable, que se pruebe rigurosamente para que sea eficaz, que salvaguarde la privacidad, los derechos civiles y las libertades civiles evitando al mismo tiempo sesgos inapropiados».

Esta nueva política se desarrolla justo cuando la agencia está adoptando rápidamente tecnologías de Inteligencia Artificial (IA). Marco legal que envuelve gran variedad de misiones sensibles, desde el control fronterizo hasta el seguimiento del flujo de fentanilo hacia Estados Unidos.

Para el futuro, el DHS pretende utilizar la IA para hacer más eficaz su capacidad de proteger las cadenas de suministro, las capacidades forenses digitales. Esto inclusive cuando se enfrentan desafíos únicos con la tecnología, de acuerdo a un alto funcionario.

