Estados Unidos demanda a Google por violación de ley antimonopolio

Washington, DC.- El U.S. Department of Justice (DOJ) y una coalición de fiscales generales estatales iniciarán el martes 12 de septiembre, un juicio por supuesta violación de ley antimonopolio en la capital de Estados Unidos, donde se alega que Google de Alphabet, abusó ilegalmente de su dominio en el mercado de motores de búsqueda para establer su monopolio.

Los argumentos de Estados Unidos mantienen que Google ahogó, ilegalmente la competencia al pagar miles de millones de dólares a Apple y otros socios comerciales. Esto, se dio con el fin de garantizar que su motor de búsqueda fuese predeterminado en la mayoría de smartphone y navegadores web.

No obstante, la demanda del gobierno se remonta al 2020 ante un tribunal federal, y alega que Google pretendía que estos acuerdos fueran «exclusivos». De este modo, se negó a los rivales el acceso a consultas de búsqueda y clics, empujando a Google a consolidarse como líder del mercado.

De este modo, Google ha acaparado el 90% del mercado en las búsquedas en Estados Unidos en los últimos años, de acuerdo a las estimaciones del gobierno.

