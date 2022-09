The Line: la futurista ciudad lineal de 170km de largo

Arabia Saudita, Riad.- The Line es el plan para crear una enorme futurista ciudad lineal impulsada por Inteligencia Artificial (IA), en la frontera con Egipto y Jordania, con una inversión de $500.000 millones a manos del príncipe saudí Mohamed bin Salman.

Se cree que la idea de The Line de NEOM, está diseñada como una línea recta de aproximadamente 170 kilómetros de largo. La distancia a lo ancho, se podrá caminar solo en cinco minutos.

El Centro de Comunicación Internacional del gobierno saudí publicó este domingo un video promocional donde el príncipe Salman reflexionó sobre temas que golpean a nuestro mundo.

En este sentido, Salman dijo, «Necesitamos transformar el concepto de ciudad convencional en el de una ciudad futurista». “Hoy, como presidente de la junta directiva de Neom, les presento The Line. Una ciudad de un millón de habitantes con una longitud de 170 kilómetros que conserva el 95% de la naturaleza dentro de NEOM”.

