Latigazo Magnético captado por la Solar Orbiter

Nueva York, NY.- Un estudio publicado por The Astrophysical Journal Letters precisó que la sonda Solar Orbiter, con ruta hacia al Sol recogió su primera observación del fenómeno Latigazo Magnético que permitirá resolver uno de los tantos misterios que intrigan a los científicos.

Estos datos registrados aportan «pistas convincentes» sobre el origen del latigazo magnético, apuntando al mecanismo de formación como colaborador de la aceleración del viento solar.

Además de cómo influye en el flujo continuo de partículas energéticas que emite la corona solar. El Latigazo Magnético son grandes desviaciones del campo magnético del viento solar y las observaciones de la Sonda de la Agencia Espacial Europea (ESA), que el fenómeno se da en forma de «S».

Del mismo modo, se especula que estos latigazos podrían ser uno de los mecanismos que permitirán explicar uno de los grandes misterios del Sol. Este misterio radica en por qué la fotosfera tiene menos temperatura que la corona, parte de la atmósfera del Sol, según Javier Rodríguez-Pacheco de la Universidad de Alcalá de Henares.

☀️ #SolarOrbiter has made the first ever remote sensing observation of an S-shaped ‘switchback’ magnetic feature in the #SolarWind, a phenomenon that may be important in understanding the acceleration and heating of the solar wind 👉 https://t.co/1xlbvk9SAa pic.twitter.com/KgT7dUms25

— ESA's Solar Orbiter (@ESASolarOrbiter) September 12, 2022