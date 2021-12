Revista Time nombra a Elon Musk persona del año 2021

Manhatan, NY.- Elon Musk fue nombrado como la persona del año en 2021 por la revista Time, al mismo tiempo el editor en jefe de la revista, Edward Felsenthal escribió, «La persona del año es un indicador de influencia, y pocas personas han tenido más influencia que Elon Musk en la vida en la Tierra, y potencialmente también en la vida fuera de la Tierra».

Inmediatamente, Edward Felsenthal agregó, «En 2021, Musk emergió no solo como la persona más rica del mundo, sino también como quizás el ejemplo más rico de un cambio masivo en nuestra sociedad».

En un verdadero homenaje y en tono de admiración el escrito sigue, «por crear soluciones a una crisis existencial. Por encarnar las posibilidades y los peligros de la era de los titanes de la tecnología. Por impulsar las transformaciones más atrevidas y disruptivas de la sociedad, Elon Musk es la persona del año 2021 de Time».

Al mismo tiempo, la revista eligió a Simone Biles como la atleta del año a raíz de su decisión de retirarse de algunas competencias en los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020.

Para este apartado Edward Felsenthal describe, «Cuando una deportista negra como Biles toma medidas visibles para salvaguardar su propia salud mental y física, para indicar que vale la pena protegerla, esa acción conlleva un poder especial».

