Resultado de la encuesta sobre la renuncia de Elon Musk a Twitter

San Francisco, CA.- El polémico y radical Elon Musk publicó una encuesta para que los usuarios votaran sobre su permanencia como director ejecutivo de Twitter, lo que generó una absoluta y masiva respuesta en contra del dueño de SpaceX.

A solo dos meses después de asumir el cargo de director ejecutivo tras una traumática negociación, Musk prometió que cumpliría la votación a la que se sometió en la famosa encuesta.

Sin embargo, no aclaró cuándo abandonaría el cargo, en el caso de que los resultados expresaran esta opción. Del mismo modo adelantó que todavía Elon Musk no contaba con un sucesor para el máximo cargo en Twitter.

Por su parte, un 57.7% de los votantes se inclinaron por la opción del «Sí» debía renunciar a su cargo de director ejecutivo de Twitter. Mientras que un 42.5% se opuso a la idea de que Musk renunciara a la dirección de la red social.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022