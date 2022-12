Elon Musk atenta contra la libertad de prensa en Twitter

Los Ángeles, CA.- La suspensión de por lo menos cinco periodistas en Twitter provocó un atentado contra la libertad de prensa generando una rápida reacción de funcionarios gubernamentales y la comunidad periodística de todo el mundo solo por revelar la ubicación en tiempo real del propietario de la plataforma Elon Musk.

Algunos funcionarios de Francia, Reino Unido y Alemania condenaron categóricamente las suspensiones. Inclusive, algunos acertaron al etiquetar esta acción del polémico y por algunos detestable Elon Musk como una acción que pone en peligro la libertad de prensa.

Esta oscura decisión de Musk le sirvió a los críticos para bautizar como, «Masacre del jueves por la noche». Además corroboraron que esto solo es evidencia de que el millonarios es un «absolutista de la libertad de expresión». Dejando el precedente del futuro de los comentarios y usuario que personalmente no le agraden.

Por su parte, Roland Lescure, el ministro de Industria francés, tuiteó que luego de la suspensión de periodistas se daría de alta de la plataforma Twitter. El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania tuiteó que este ministerio distaba con las medidas peligro la libertad de prensa.

Por otro lado, Melissa Fleming, directora de comunicaciones de las Naciones Unidas, tuiteó que estaba «profundamente perturbada» por las decisiones de Elon Musk sentenciando que «la libertad de prensa no es un juguete».

he's trying to sue the guy who ran the elonjet account lmao pic.twitter.com/krgaq3Dkyg

— jenny_tightpants🪑 (@halomancer1) December 15, 2022