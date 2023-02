Ransomware afectó a la Corte Suprema de Florida

Washington, DC.- Un brote de ransomware codificó servidores de la Corte Suprema de Florida, universidades de Estados Unidos e instituciones de Europa Central de acuerdo con una compilación de notas publicadas en línea para servidores afectados realizado por Reuters.

Las organizaciones afectadas son algunas de las 3.800 víctimas de una campaña de extorsión en formato digital de rápida propagación. Estos datos son gracias a Ransomwhere, una plataforma colaborativa encargada de rastrear los intentos de extorsión digital.

Se sabe que el ransomware está entre los ataques más potentes de Internet. Sin embargo, en esta campaña de extorsión no muy sofisticada, levantó las advertencias de los organismos nacionales de vigilancia cibernética, gracias a su velocidad de propagación.

Por el momento Ransomwhere no identificó a las víctimas individuales. Por su lado, Reuters sí alcanzó a detectar direcciones de protocolo de Internet que están vinculadas a los servidores afectados.

De esta manera, se confirmó la interrupción en las organizaciones afectadas pero no se detalló el alcance. Lo propio hicieron las 12 universidades estadounidenses, que incluían Georgia Institute of Technology, Rice University in Houston, así como instituciones universitarias en Hungría y Eslovaquia.

De acuerdo con Ransomwhere los delincuentes cibernéticos pudieron haber extorsionado, al menos $88.000. Monto considerado bastante modesto para el estándar de los multimillonarios rescates exigidos por los piratas informáticos.

Finalmente, un experto en seguridad cibernética detalló que el brote explotó la vulnerabilidad de dos años en el software VMWare Inc. (VMW.N). Además explicó que estos ataques automatizados en servidores y bases de datos son típicos de piratas informáticos que tienen años llevándolos a cabo.

