Google Lens permitirá descifrar caligrafía de recetas médicas

Charlotte, NC.- La herramienta Google Lens del gigante tecnológico lanzó una nueva función que permitirá descifrar la caligrafía de recetas médicas, debido a que la caligrafía de la mayoría de los doctores es ilegible para los pacientes en muchas ocasiones.

Esta caligrafía ilegible ocasiona confusión al momento de comprar medicamentos o seguir un tratamiento al pie de la letra.

De esta manera, Google en su conferencia anual en la India, explicó que viene trabajando con farmacéuticos para darle solución a este inconveniente que afecta a millones de personas en todo el mundo.

De modo que, la función de Google Lens permitirá a los usuarios fotografiar la receta o cargar una imagen de la biblioteca de medios. Posteriormente, Google Lens procesa la imagen hasta obtener los medicamentos ilegibles en la receta médica.

Por el contrario, las malas noticias es que esta función de Google Lens únicamente permitirá funcionar como tecnología de asistencia. Lo que no permitirá tomar decisiones basadas en resultados proporcionados por el sistema de la herramienta digital.

Google on Monday (December 19) announced an artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) model that can identify and highlight medicines within difficult-to-read handwritten prescriptions.#doctorprescription #handwriting #googleai #googlelens #decipher pic.twitter.com/mg4goTqZG3

— The Logical Indian (@LogicalIndians) December 20, 2022