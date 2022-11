Piratas informáticos rusos atacaron al Tesoro de EE. UU.

Washington, DC.- El mes pasado el U.S. Department of the Treasury evadió distintos ataques cibernéticos de un grupo de piratas informáticos rusos, así logró mantener la efectividad del enfoque del departamento para la ciberseguridad del sistema financiero, de acuerdo con un funcionario del Tesoro.

Inmediatamente, el Tesoro responsabilizó de estos ataques cibernéticos de denegación de servicio atribuido (DDoS), a Killnet. Un grupo de piratas informáticos ruso responsable de hackear los sitios web de varios estados y aeropuertos de Estados Unidos en octubre, según Todd Conklin, consejero de seguridad cibernética del subsecretario del Tesoro.

Curiosamente este incidente no se informó anteriormente, pero ocurrió un par de días antes de algunos ataques similares de Killnet. El mismo se ejecutó en contra de empresas de servicios financieros de Estados Unidos, de acuerdo con Conklin.

U.S. Department of the Treasury frustró ataque de grupo de piratas informáticos rusos el mes pasado

Por su parte, Killnet se responsabilizó el 11 de octubre por el ataque a la infraestructura de red de JPMorgan Chase & Co. Pese a esto, el banco no reportó ningún impacto en todas sus operaciones.

En este sentido, Conklin calificó al ataque del Tesoro como una «actividad DDoS de nivel bastante bajo dirigida a los nodos de infraestructura crítica del Tesoro». Sin embargo, el nuevo protocolo adoptado por la administración Biden funcionó.

De manera que, el Tesoro compartió las direcciones de protocolo de Internet (IP), que fueron usadas en el ataque en contra de las empresas de servicios financieros. Confirmando la efectividad del nuevo enfoque del Tesoro en ciberseguridad.

Así pues, Wally Adeyemo, el secretario adjunto del Tesoro de los Estados Unidos resaltó, «Antes y durante el curso de esta invasión desmesurada, hemos permanecido en estrecho contacto con muchos de ustedes para brindar actualizaciones críticas, señalar riesgos potenciales y asegurarnos de brindarles lo que necesitan para mantener sus sistemas seguros».

Finalmente, Adeyemo aprovechó para hacer un llamado a los dos grupos, que nacieron hace 20 años tras los ataques del 11 de septiembre, para expandir su cooperación. Así se estaría impulsando los flujos de trabajo de protección de datos, la nube para enfocarse en nuevos riesgos sistémicos.

