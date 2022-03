Optimismo en la NASA por la prueba del Artemis I

Miami, FL.- La National Aeronautics and Space Administration (NASA), hizo notorio su «orgullo y emoción», por la prueba crítica de lanzamiento sin despegue, del Artemis I, que se realizará este jueves, desde el cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS), en el Centro Espacial Kennedy, en Florida.

Es importante destacar que, el nombre de la misión es, Artemis I. Haciendo, referencia a la diosa Artemis, hermana melliza de Apolo. Nombre desprendido de la mitología griega que se relaciona con una divinidad que representaba la caza y la luna.

Ver más: Producción de Ford y Jeep se frenará en Estados Unidos

En este sentido, Tom Whitmeyer, administrador para el desarrollo de sistemas de exploración de la NASA, haciendo alusión al cohete superpesado SLS, expresó, «Cada generación tiene sus momentos, y este lo es para la nuestra (…) con un cohete de 98 metros de altura que te deja sin respiración. No hay palabras».

En esta ocasión se trata de un cohete denominado Artemis I, de «grandes dimensiones y una increíble estructura». Por su parte, el gerente del programa del Sistema de Lanzamiento Espacial, John Honeycutt, «todo está por primera vez completamente integrado».

Por otro lado, Mike Sarafin, director de la misión Artemis, precisó que está, «muy orgulloso del ensamblaje e integración de todos los elementos (del cohete). De la comprobación de los sistemas de comunicación y de secuencias».

Join us on the journey of our graphic novel hero, Callie Rodriguez, as she becomes the "First Woman" on the Moon. Read the story and download the app: https://t.co/LePMVn8Sgh https://t.co/QadP2rJrK9

— NASA (@NASA) March 14, 2022