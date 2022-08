EE. UU., pone en órbita otro satélite de detección temprana de misiles

Miami, FL.- El satélite SBIRS GEO 6 es el último satélite puesto en órbita, este jueves, por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para la detección temprana de misiles, desde la plataforma de Cabo Cañaveral, en Florida.

Asimismo, el satélite SBIRS GEO 6 fue impulsado por un cohete Atlas V de la empresa United Launch Alliance (ULA), a las 6:29 am, Hora Local (10.29 GMT). Casi treinta minutos después el Atlas V y el SBIRS GEO 6 se separaron.

Ver más: Suelo de La Luna contiene compuestos activos para generar oxígeno

En la siguiente etapa, el cohete Centauro de la ULA, empujó al satélite SBIRS GEO 6, para incorporarlo en la órbita geosincrónica, es decir, sincronizada con la rotación de la Tierra. De esta forma, se unirá en operaciones a los otros cinco satélites de este programa.

Cabe destacar que el SBIRS GEO 6 fue construido por la firma, Lockheed Martin Corporation, perteneciente al Space-Based Infrared System (SBIRS). Este reemplazará al anterior sistema del Programa de Apoyo a la Defensa del Ejército de Estados Unidos.

LIFTOFF of the Atlas V rocket at dawn carrying the SBIRS GEO 6 missile warning satellite for the @SpaceForceDOD @USSF_SSC. https://t.co/0sG3wZG9i4 pic.twitter.com/ER7GROpj3z

— ULA (@ulalaunch) August 4, 2022