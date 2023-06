Novedades del regreso a la Tierra la tripulación privada de la ISS

Miami, Florida.- Una tripulación privada de astronautas compuesto de dos estadounidenses y dos saudíes, incluída la primera mujer árabe enviada a órbita aterrizó en perfectas condiciones frente a Florida luego de una misión a bordo de la International Space Station (ISS).

La misión tuvo una duración de ocho días y tenía fines investigativos. El vuelo tuvo una duración de 12 horas en la cápsula Crew Dragon de SpaceX que abrió sus paracaídas frente al Golfo de México cerca a la ciudad de Panamá.

Este amerizaje fue transmitido en vivo por medio de una webcast, presentado por SpaceX y la compañía que estuvo detrás de esta misión, Axiom Space. Esta compañía tecnológica, con sede en Houston, está liderada por el exgerente del programa ISS de la NASA y tiene 7 años de funcionamiento.

La astronauta de la NASA, Peggy Whitson, de 63 años de edad, tiene el récord estadounidense de mayor tiempo en órbita con 665 días en el espacio. Además cuenta con 10 caminatas espaciales, que actualmente es directora de vuelos espaciales tripulados de Axiom.

Welcome back to Earth! It's been an incredible journey for the all-private astronaut crew of #Ax2. They've conducted vital scientific experiments and brought the wonders of space closer to us all. Congratulations to @SpaceX and @Axiom_Space for another successful mission! https://t.co/7WzdnKKQZE

— Bill Nelson (@SenBillNelson) May 31, 2023