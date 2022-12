Millonaria recaudación de startup especializada en transmisión de electricidad inalámbrica

Redwood City, CA.- La startup Reach Power Inc, de Silicon Valley especializada en transmitir electricidad de forma inalámbrica anunció que recaudó $30 millones de financiación exclusivamente para comercializar sus productos.

Chris Davlantes, fundador y director ejecutivo de Reach precisó que el reciente desarrollo de antenas de alta potencia pueden enfocar las mejoras de software para el control de la creación de sistemas más efectivos de transmisión inalámbrica de energía.

Como parte de la demostración, Davlantes conectó una radio sin batería a un receptor de energía inalámbrico basado en antena. Este logró encender la radio que estaba a unos 7.6 metros (25 pies) de distancia del transmisor de energía.

En cuanto a la seguridad de los rayos de electricidad más fuertes, Dalvantes expresó que los sistemas pueden ubicar objetos y apagarlos. A esto argumentó, «Siempre garantizamos que cuando estás cerca de uno de nuestros sistemas, obtienes una exposición que cumple con los mismos límites que todos los teléfonos celulares».

La startup de Silicon Valley, Reach también anunció que firmó un contrato con el U.S. Department of Defense, especialmente para prototipos. Los mismos pueden combinar múltiples módulos de emisión de energía con el objetivo de transmitir la energía más fuerte y con alcances más largos.

