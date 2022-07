La nueva polémica entre Elon Musk y Twitter

Nueva York, NY.- Elon Musk extendió un comunicado al regulador bursátil de Estados Unidos, donde expresa su decisión de cancelar la compra de Twitter, pero el fundador y CEO de la red social respondió inmediatamente con acciones legales.

Asimismo, el polémico Musk emitió un documento a través de sus abogados, al departamento legal de Twitter que fue publicado por U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), donde unilateralmente canceló la compra de la red social.

El argumento de Elon Musk, para tomar esta decisión inesperada y caprichosa responde a que, supuestamente Twitter incumplió con las condiciones del acuerdo. Cabe destacar que las negociaciones iniciales de compra empezaron el abril por $44.000 millones.

En este sentido, el fundador de Tesla y SpaceX dijo que Twitter hizo declaraciones, «falsas y engañosas» en las negociaciones. Además, que no ha entregado información valiosa que él considera primordial para poder cerrar la transacción.

The Twitter Board is committed to closing the transaction on the price and terms agreed upon with Mr. Musk and plans to pursue legal action to enforce the merger agreement. We are confident we will prevail in the Delaware Court of Chancery.

— Bret Taylor (@btaylor) July 8, 2022