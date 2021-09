EE. UU. prohíbe exclusividad en los pagos de App Store

Washington, DC.- Una jueza federal emitió, este viernes, una decisión que prohíbe a App Store la controvertida exclusividad de los sistemas de pago en las compras a través de la tienda de aplicaciones App Store.

La magistrada Yvonne González Rogers estimó que cuando la firma del iPhone impide a los desarrolladores informar a sus clientes de que existen alternativas más baratas a las compras mediante la App Store.

Sin embargo, el fallo mantiene la polémica comisión del 30% que Apple cobra a los desarrolladores de software. Además, respalda el derecho de la empresa a ofrecer únicamente la App Store como tienda de aplicaciones en sus productos.

El veredicto de este viernes es el último episodio en la batalla legal que mantienen Apple y la empresa de videojuegos Epic Games.

