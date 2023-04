Informe del Pentágono sugiere presencia de Nave Nodriza extraterrestre

Arlington, VA.- Funcionarios del Pentágono explicaron en un borrador publicado el 7 de marzo que una Nave Nodriza extraterrestre podría estar visitando nuestro sistema solar, además podrían estar liberando sondas más pequeñas como las misiones ejecutadas por la NASA, para estudiar otros planetas.

El autor de este informe borrador fue Sean Kirkpatrick, director de la Association of Americans Resident Overseas (AARO) del Pentágono. También colaboró Abraham Loeb, presidente del Department of Astronomy de Harvard University.

El informe se enfoca en establecer las limitaciones físicas de los fenómenos aéreos no identificados (OVNI). Además, hay que tomar en cuenta que la AARO se estableció en julio de 2022 con el propósito de rastrear los objetos inexplicables que surcan el cielo, agua y espacio.

De este modo, el informe precisa, «Un objeto interestelar artificial podría ser potencialmente una nave principal que libera muchas sondas pequeñas durante su paso cercano a la Tierra, una construcción operativa no muy diferente de las misiones de la NASA».

