Gobernador firma leyes que restringen el uso de redes sociales

Salt Lake City, UT.- Spencer Cox, gobernador de Utah firmó el jueves, dos leyes que restringen el uso de las redes sociales en los menores de edad, para convertirse en el primer estado de Estados Unidos en solicitar el permiso de los padres para que menores de edad puedan usar app como TikTok, Facebook e Instagram.

De manera que estos dos proyectos de ley fueron aprobados a inicios de marzo por la legislatura controlada por la bancada republicana de Utah.

Ver más: Periodismo en la red informática

Los mismos proyectos están destinados a facilitar la demanda por daños y perjuicios a las empresas de RR. SS.

Sin lugar a dudas el impacto de las redes sociales en los menores de edad es una preocupación y ocupación que está presente en el debate nacional de los Estados Unidos. Aquí los proveedores de servicio quedan ampliamente protegidos de responsabilidad.

Youth rates of depression and other mental health issues are on the rise because of social media companies. As leaders, and parents, we have a responsibility to protect our young people.

Check out https://t.co/GVAcSi9zHx, our new website where you can learn more about the new… pic.twitter.com/zz5dRkdKVn

— Utah Gov. Spencer J. Cox (@GovCox) March 24, 2023