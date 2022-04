Este verano habrá una alineación de planetas del Sistema Solar

Charlotte, NC.- Los planetas del Sistema Solar se desplegarán en una alineación perfecta, este verano, específicamente entre junio y julio de 2022, donde se podrá apreciar a simple vista, sin la necesidad de dispositivos de astronomía de alta tecnología.

En este sentido, los astrónomos describieron este fenómeno natural como, «muy raro», debido a que la alineación de planetas este 2022 estará encabezada por la luz de la Luna.

También se especificó que, desde finales de marzo de 2022, los 5 planetas del Sistema Solar empezaron a alinearse para formarse perfectamente este verano. Así pues, será una oportunidad única para apreciar Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno a simple vista.

Pese a que parezca un fenómeno poco común, es un evento que, «ocurre irregularmente solo cada pocos años«, según la Live Science. Por ejemplo, la última vez sucedió en 2020, aunque no se pudo visualizar en pleno esplendor en verano.

