Escuela en EE. UU., impartirá clases usando realidad virtual

Naples, FL.- La escuela Optima Classical Academy de Naples en Florida, se prepara para ser la primera institución educativa, en usar la realidad virtual para impartir clases a sus alumnos, en medio del contexto de pandemia tras el covid-19.

Asimismo, el director ejecutivo de Optima Domi, Adam Mangana, expresó, «los estudiantes reciben instrucción diaria en vivo en realidad virtual (VR)». Esta instrucción será por medio de «un maestro real» a través de «sincrónicamente en una plataforma de VR social creada».

De esta manera, la pandemia por coronavirus, sus consecutivas olas y variantes, sometieron a prueba la enseñanza. Así pues, obligó a los centros escolares a acelerar la búsqueda de eficaces herramientas para seguir dando clase.

De esta forma, Mangana prevé que, los alumnos del Optima Classical Academy asistan a sesiones de realidad virtual en vivo. Además, la estrategia pasa por romper las clase en tramos de 30 a 45 minutos, durante tres horas al día, cuatro días a la semana.

State Board of Education member @Andy_TuckFL is at the 25th annual Charter School Conference testing out the exciting new VR hardware for Optima Domi, a curriculum developer and provider that integrates virtual instruction into the student experience. pic.twitter.com/S7bMhUJFLP

— Florida Department of Education (@EducationFL) October 21, 2021