Autoridades confirman regreso a las aulas en Chicago

Chicago, IL- Las escuelas públicas de Chicago confirman regreso a las aulas a más de 340mil alumnos, tras cuatro días sin clases luego de que este miércoles, el sindicato de maestros acordase junto a las autoridades un plan de bioseguridad que los mantendrá protegidos.

Por su parte, el Chicago Teachers Union (CTU), que representa a 22.000 docentes llegó a un acuerdo con la alcaldesa, Lori Lightfoot, que sostuvo que su gestión tomó medidas de bioseguridad para proteger a los empleados, maestros y alumnos.

Ver más: Biden busca «proteger la democracia» de adversarios

Del mismo modo, la alcaldesa informó este martes que dio positivo para covid-19, aunque estuvo en desacuerdo con el sindicato de maestros con respecto al aprendizaje a distancia en las escuelas por temor a la ola de contagios.

De esta forma, el Distrito Escolar de Chicago es el tercero más grande de Estados Unidos, comprendiendo 476 escuelas primarias y 62 escuelas secundarias. Asimismo, estas escuelas tienen matriculados a más de 340mil alumnos.

Educators fighting for remote learning and better safety precautions say they hope to inspire other teachers and students to stand up for their health. @chiradsCPS @CTULocal1 https://t.co/WUO1Xlt3zk

— Alexandra Martinez (@alex__mar) January 12, 2022