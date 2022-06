Amenazas de Elon Musk hace que Tesla pierda valor

Fremont, CA.- Amenazas de Elon Musk a empleados de Tesla, hizo que el valor de la compañía de vehículos eléctricos cayera, a primeras horas de este viernes, un 6%, que además pretende reducir la nómina de Tesla en un 10%, un equivalente a 10.000 empleados.

Todo inició con un supuesto correo filtrado de Elon Musk, donde informó, «Cualquiera que desee trabajar de forma remota debe estar en la oficina durante un mínimo (y quiero destacar ‘mínimo’) de 40 horas a la semana o abandonar Tesla».

Elon Musk argumentó esta decisión del supuesto despido, por tener una «presentimiento», sobre la economía, que da muestras de atravesar momentos difíciles.

En este sentido, Musk argumentó su decisión porque la creación y producción de productos que sean interesantes para el mercado no se pueden generar, ni realizar por medio de llamadas telefónicas.

Cabe recordar que Tesla reportó para 2022 unos beneficios netos récord, de $3.318 millones, solo en el primer trimestre. Lo que se traduce en un 658% más que el mismo trimestre de 2021.

— Elon Musk (@elonmusk) June 1, 2022