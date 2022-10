Destino de la Misión Crew-5 en naves de SpaceX

Miami, Florida.- El cohete Falcon 9 de la misión Crew-5 partió, este miércoles, con la quinta misión tripulada que la NASA envía a la Estación Espacial Internacional (EEI), en naves de SpaceX, desde el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral en Florida.

La tripulación de la nave Endurance cuenta con dos astronautas de la NASA. Por una parte, la astronauta Nicole Aunapu Mann considerada la primera mujer nativa estadounidense en ir al espacio; el piloto Josh Cassasa; Anna Kikina de la agencia espacial rusa; y Koichi Wakata, de la de Japón.

De manera que estos cuatro integrantes de la expedición pasarán los próximos meses en la EEI, donde tomarán el relevo de la misión Crew-4. Regreso a la Tierra que está programado para finales de octubre.

Inicialmente la misión está relacionada con solucionar un «actuador de control de vector de empuje». Este afecta a uno de los nueve motores del cohete Falcon 9, cuya primera etapa reingresará a la Tierra de forma autónoma a una plataforma establecida en el mar.

