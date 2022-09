La nave espacial DART a punto de inmolarse

Washington, DC.- Este lunes la nave espacial DART diseñada por la NASA para desviar asteroides, ejecutó una prueba lo que permitió estar bastante cerca del impacto planificado contra el asteroide Dimorphos, que cuenta con un tamaño de un estadio de fútbol.

La nave espacial DART, fabricada como un vehículo de «impacto» tiene las dimensiones aproximadamente como una máquina expendedora. El mismo cuenta con dos paneles solares rectangulares que le permiten su autonomía energética.

Además, se confirmó que el plan es que la nave DART termine por autodestruirse alrededor de las 7 p.m. EDT (2300 GMT) está a unos 6,8 millones de millas (11 millones de km) de la Tierra.

Luego de diez meses de su lanzamiento, la nave espacial DART pondrá a prueba su capacidad de alterar la trayectoria de un asteroide con fuerza cinética. Es decir, impactando contra el objeto a alta velocidad para desviar al asteroide lo suficiente como para mantener nuestro planeta fuera de peligro.

Tomorrow will be a smash. ☄️💥🛰

In exactly 24 hours, DART will become first-ever space mission to demonstrate asteroid deflection by kinetic impactor.

Watch the #DARTMission LIVE tomorrow, Sept. 26 at 6pm ET. ▶️ ➡️ https://t.co/0YPTJKV2Rl@AsteroidWatch @NASASolarSystem pic.twitter.com/VSjbOJ3Eew

— Johns Hopkins APL (@JHUAPL) September 25, 2022