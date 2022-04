Descubren antigua evidencia de calendario ritual maya

Petén, Guatemala.- Investigadores publicaron en la revista Science Advances, el hallazgo de evidencias del primer calendario maya ritual, que cuenta con 260 días, un glifo con forma de cabeza de venado debajo de dos puntos y una línea, considerada la evidencia más antigua de esta cultura.

Asimismo, al descubrimiento de este fragmento se suman otros diez restos murales, que preceden de la pirámide de Las Pinturas, en el yacimiento arqueológico de San Bartolo, en Guatemala.

Por su parte, el equipo es encabezado por David Stuart, uno de los más grandes conocedores de esta cultura, que los dató entre 300 y 200 a.C.

Los investigadores coinciden en que se trata de la anotación de calendario más antigua del área maya datada. Además, estiman que debería considerarse entre las primeras evidencias del calendario maya, de 260 días en Mesoamérica.

