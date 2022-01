CES en Las Vegas pese a ola contagios de covid-19

Las Vegas, NV.- Este 5 de enero arrancó la Technology Fair Consumer Electronics Fairs (CES), en Las Vegas, considerada una de las más grandes del mundo en su género pese a las olas de contagios de covid-19 en EE. UU.

La apertura de la feria CES estuvo en duda debido a que algunas grandes empresas como, Amazon y Google, cancelaron su presencia por el riesgo de contagios.

Ver más: Costarricense Sandra Cauffman nueva directora de la NASA

Por su parte, los organizadores argumentaron que cuentan con todos los protocolos de bioseguridad, como vacunación y uso de mascarillas, para los visitantes, periodistas y empresarios participantes.

Technology Fair Consumer Electronics Fairs CES abre pese a ola de contagios y ausencia de participantes

Asimismo, Steve Koening, vicepresidente del grupo organizador declaró, «Pese a algunas cancelaciones muy publicitadas entre nuestros expositores, tenemos más de 2.200 expositores aquí en CES 2022 en Las Vegas y todos ellos cuentan con nosotros para avanzar».

Start off Day 2 of #CES2022 at Eureka Park. Come meet the world’s newest innovators. pic.twitter.com/C7sU8tzEHH — CES (@CES) January 6, 2022

Cómo respuesta a la puesta en marcha de la feria Algunos expertos sanitarios alertaron que muchas personas podrían ignorar la orden de usar mascarilla. Sin embargo, señalaron que las pruebas diarias de Covid-19 ayudarán a contener la propagación del virus.

Ver más: Revista Time nombra a Elon Musk persona del año 2021

Por ahora, el evento terminará el viernes, un día antes de lo previsto. Además, la envergadura fue reducida notablemente con menos de los 4.500 expositores que participaron en la última edición presencial, en 2020.

Video: CES 2022: The Future of Transportation is Driven by Tech