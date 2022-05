Cápsula no tripulada Starliner rumbo hacia la EEI

Miami, FL.- La misión no tripulada CST-100 Starliner, de la NASA y Boing, despegó hacia la Estación Espacial Internacional (EEI), que tiene el propósito de determinar si la firma privada podrá obtener la certificación para llevar astronautas y carga al espacio.

Esta misión, despegó este jueves, en un proyecto en conjunto con la NASA y la compañía Boing, encima de un cohete Atlas V, desde el Complejo-41 de la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral.

La NASA confirmó en su cuenta Twitter que la primera etapa de separación se había concretado con éxito total.

El comunicado precisa, «Hemos tenido una exitosa puesta en marcha en el #AtlasV. La separación de la primera etapa y el encendido de la etapa superior de Dual Engine Centaur se ha producido frente a la costa de las Carolinas. Ambos motores están en marcha».

Liftoff! The @ulalaunch Atlas V rocket with @BoeingSpace's #Starliner aboard launches from SLC-41 on the Orbital Flight Test-2 mission. Check out the first images of launch ➡️ https://t.co/sulsB282OS pic.twitter.com/IpVL2kQISq

— NASA HQ PHOTO (@nasahqphoto) May 19, 2022