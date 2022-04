Histórica primera misión privada de la EEI

Miami, FL.- La Estación Espacial Internacional (EEI), realizó su primer e histórico misión privada, tripulada exclusivamente por civiles, que despegaron exitosamente desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA, en Florida.

La Misión Axiom 1 (Ax-1), fue comandada por el exastronauta español de la NASA, Miguel López Alegría, despegando desde Cabo Cañaveral. De este modo, el español iba acompañado por tres civiles, con destino a la EEI.

Del mismo modo, algunos de los objetivos trazados por esta misión de la EEI, estará marcada por actividades científicas y comerciales.

De la misma manera, hay muchas expectativas ante el «momento histórico», como fue definido por el propio López Alegría, antes del lanzamiento. Tampoco, se hicieron esperar los numerosos invitados acumulados detrás del cristal de la parte trasera de la sala de control de la NASA.

The #Ax1 mission from @Axiom_Space with four astronauts aboard the @SpaceX Dragon Endeavour docked to the station today at 8:29am ET. https://t.co/yuOTrYN8CV pic.twitter.com/FaoRTrKSKC

— International Space Station (@Space_Station) April 9, 2022