Astrónoma hispana fue reconocida como «académica emergente»

Washington, DC.- La revista «Diverse» reconoció como «académica emergente», a la astrónoma hispana planetaria Cristina Thomas, profesora en la Universidad del Norte de Arizona.

Como parte celebración, el presidente de la Universidad, José Luis Cruz Rivera, expresó, “La doctora Thomas, una astrónoma planetaria, científica y mentora latina, es modelo para nuestra comunidad”.

Del mismo modo, se detalló que el área de investigación en el cual se enfoca Cristina Thomas abarca el estudio de asteroides, incluyendo, aquellos que representan un riesgo de impacto para la Tierra.

Del mismo modo, agregó Rivera, “va abriendo camino para que nuestra diversa comunidad estudiantil se dedique a la investigación y explore el universo sin límites”.

