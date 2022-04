Ventas de vehículos cayó primer trimestre de 2022

Washington, DC.- Los principales fabricantes de automóviles sufrieron importantes caídas en Estados Unidos, al cierre del primer trimestre de 2022, gracias a la dificultad de suministro fiable de los semiconductores necesarios para producir vehículos.

Por su parte, General Motors (GM), precisó que en este trimestre en Estados Unidos se vendieron 512.846 vehículos. Lo que se traduce en un 20.1% menos que en el primer trimestre de 2021.

En este sentido, GM quien es el principal fabricante de automóviles de Estados Unidos, subrayó que la caída de las ventas, es producto de los problemas de producción ocasionados por la escasez de chip.

Al mismo tiempo, GM estimó que en el caso que se mantenga este ritmo el resto del año, se venderán en 2022 solo 14.1 millones de nuevos vehículos. Representando un gran problema, ya que en 2021 se vendieron 16.8 millones de nuevos vehículos.

