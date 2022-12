Advertencia de Subaru en EE. UU., por riesgos de incendio

Charlotte, NC.- El fabricante de automóviles japonés, Subaru anunció que retira del mercado 271.000 vehículos deportivos Ascent modelos 2019 y 2022, por el aumento en los riesgos de incendio por lo que instó a los propietarios algunas recomendaciones.

Inicialmente, Subaru recomendó a los propietarios estacionar sus vehículos lejos de las estructuras. Además sugirió evitar dejar los vehículos desatendidos mientras que el motor esté en marcha.

Estas recomendaciones se deben a un posible desperfecto en una conexión de cableado inherente al proceso de producción. El mismo puede provocar un incendio mientras que el calentador está funcionando gracias al calor excesivo provocado.

Hasta ahora, se han reportado dos incendios sin heridos ni accidentes. Como consecuencia, los concesionarios Subaru reemplazarán los pernos de conexión a tierra del calentador. De ser necesario reemplazarán el cable de conexión a tierra y el soporte del conector.

