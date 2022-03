20 años para resover enigma de proteína clave

Chevy Chase, MD.- Un equipo de científicos del Instituto Médico Howard Hughes de Estados Unidos, vienen desarrollando, durante más de 20 años, la obtención de la estructura 3D de una proteína de señalización crucial en las células, la quinasa Jano.

Por su parte, el investigador Christopher García, precisó, «Estaba sentado en una reunión y me di cuenta de lo que teníamos». De esta forma el investigador, recordó que sus colaboradores, el posdoctoral Naotaka Tsutsumi y el estudiante Caleb Glassman, enviaron un correo para dar la noticia.

En este sentido, el científico precisó con emoción, «salí inmediatamente de la reunión y corrí al laboratorio». De esta forma, el trabajo se publicó en la revista Science, y según los autores, este estudio ayudaría a diseñar mejores medicamentos.

De esta forma, el equipo de García consiguió no solo la estructura completa, sino que también el mecanismo de funcionamiento de estas quinasas, «una cuestión fundamental en biología». Así lo señaló el inmunólogo de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, John O’Shea.

