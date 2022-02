Estudio reveló el mayor Árbol Genealógico Genético de la historia

Londres, Reino Unido.- Un equipo liderado por la Universidad de Oxford en Reino Unido, publicó en Science el mayor árbol genealógico que predice los antepasados comunes y tiene la capacidad de recuperar acontecimientos clave como la migración original humana desde África.

Este método revela la nueva red genealógica de la historia sobre la diversidad genética humana. Además, muestra cómo se relacionan los individuos en todo el mundo, permitiendo dar a conocer la cronología y localización geográfica de los principales acontecimientos de la historia de la humanidad.

En este sentido, uno de los autores del informe, Yan Wong, miembro del Big Data del estudio, declaró, «Básicamente hemos construido un enorme árbol genealógico, una genealogía para toda la Humanidad, que modela con la mayor exactitud posible la historia que generó toda la variación genética que encontramos en los seres humanos hoy en día”.

De esta manera, el estudio integró los datos sobre genomas humanos modernos con genomas antiguos de ocho bases de datos. Relacionándolas con todas las demás, a lo largo de todos los puntos del genoma. El proceso incluyó 3.609 secuencias genómicas individuales de 215 poblaciones.

NEW: Researchers analysed the genetic structure & ancestry of people from the United Arab Emirates.

They were able to identify genetic traces which reflect population mixing spanning thousands of years and migration within the Middle East.

Read more ⬇️ https://t.co/3ygZxD1Mei

— University of Oxford (@UniofOxford) February 23, 2022