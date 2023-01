Vacuna de covid-19 podría ocasionar accidentes cerebrovasculares

Washington, DC.- Información reciente de la base de datos Vaccine Safety Datalink (VSD) de los U.S. Citizenship and Immigration Services (CDC), muestran el riesgo de accidentes cerebrovasculares en los adultos mayores que recibieron una vacuna de actualización de Pfizer (PFE.N) /BioNTech (22UAy.DE) de covid-19.

Por el contrario, la U.S. Food and Drug Administration (FDA) precisaron que no detectaron conexión entre las inyecciones de vacunas de covid-19 y los accidentes cerebrovasculares en otras dos bases de datos.

Ver más: USCIS extiende flexibilidades inherentes al covid-19

Estos nuevos datos se presentaron en una reunión de expertos, que asesoran a la FDA de manera externa, sobre las políticas de vacunas. Sin embargo, funcionarios de salud de Estados Unidos informaron que habían detectado el riesgoso vínculo. El mismo afecta a personas mayores de 65 años de edad con vacunas de refuerzo.

En este sentido, la Dra. Nicole Klein, de la empresa de atención médica Kaiser encargada de mantener los datos de VSD para los CDC, detalló que la tasa de accidentes cerebrovasculares observados en la base de datos se había reducido en las últimas semanas.

Caregivers: DYK older adults are more likely to get very sick from #COVID19? Keeping them up to date with COVID-19 vaccines is the most effective way to reduce their risk of severe illness, hospitalization, and death. Find your vaccination location at https://t.co/2akIUZ14Rd. pic.twitter.com/Wx1aSt6zSh

— CDC (@CDCgov) January 26, 2023