FDA propone vacunas anuales contra el covid

Washington, DC.- El regulador U.S. Food and Drug Administration (FDA) propuso usar una dosis de vacunas anuales contra covid-19, que se actualizó recientemente para adultos sanos parecida a la campaña de inmunización contra la influenza.

Esta iniciativa pretende simplificar la estrategia de vacunación contra el covid-19 de Estados Unidos. Expresándose en sus documentos informativos antes de la reunión de su panel de asesores externos.

Además, la FDA solicitó al panel que considere el uso de dos inyecciones de la vacuna covid al año, para los niños pequeños, adultos mayores y personas con inmunidad comprometida.

Al mismo tiempo, el regulador aprovechó para solicitar la opinión de sus asesores sobre la necesidad de una selección rutinaria de variantes para actualizar la vacuna. Del mismo modo, cómo se cambian anualmente las variantes de las vacunas contra la gripe.

