Siameses unidos por el cráneo son separados en Brasil

Roraima, Brasil.- Al norte de Brasil, en el estado de Roraima nacieron los siameses Arthur y Bernardo Lima en 2018, con la extraña condición de estar unidos por el cráneo, es decir, como gemelos craneópagos.

Sin embargo, este lunes, en una intervención sumamente compleja en su tipo, fueron separados, tras 23 horas de cirugía. Para esto, los cirujanos usaron la realidad virtual para prepararse.

El Hospital de Río de Janeiro, en una sala con una cama a la medida y equipos de punta los siameses Arthur y Bernardo fueron sometidos a nueve operaciones. El resultado fue exitoso. Así pues, los hermanos siameses pudieron mirarse frente a frente por primera vez.

Por otro lado, Gemini Untwined una organización benéfica con sede en Londres, sumó su ayuda para llevar a cabo este complejo procedimiento, describió la experiencia, «la separación más desafiante y compleja hasta la fecha».

Arthur and Bernardo’s operation is the most challenging separation surgery successfully undertaken to date, and your donations will contribute to the twin’s rehabilitation and enable other craniopagus conjoined twins to receive this life-changing surgery. #ConjoinedTwins pic.twitter.com/LeyN1dnBVG

Por su parte, el neurocirujano responsable de la intervención, Gabriel Mufarrej, del Instituto Estatal del Cerebro Paulo Niemeyer (IECPN) en Río, expresó, «Los gemelos tenían la versión más grave y difícil de la afección, con el mayor riesgo de muerte para ambos».

After undergoing 7 procedures over two and half years, Arthur and Bernardo will finally be able to share their fourth birthday as separated twins. “Our heart is full of gratitude”, the emotional words of their mother. Find out more about their journey with @showdavida. https://t.co/DUWk2Jtm1H

— Gemini Untwined (@GUntwined) August 1, 2022