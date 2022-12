Represión de los opioides afecta a pacientes con medicamentos psiquiátricos

Washington, DC.- La represión de los opioides en Estados Unidos impide que algunos farmacéuticos distribuyan una combinación de estimulantes y sedantes que rutinariamente se recetan por psiquiatras para tratar a los pacientes para controlar las afecciones de ansiedad y TDAH.

En este sentido, las tres principales farmacéuticas de Estados Unidos AmerisourceBergen Corp (ABC.N), Cardinal Health Inc (CAH.N) y McKesson Corp (MCK.N), se vieron en la obligación de reforzar el control de pedidos sospechosos.

Las acciones de estas farmacéuticas fueron parte de un acuerdo nacional de opioides, que tuvo un valor de $21.000 millones. Además fueron involucrados los fiscales generales de 46 estados más el Distrito de Columbia y cinco territorios.

Por su parte, otras cinco farmacéuticas independientes en cinco estados diferentes, expresaron que en los últimos meses los mayoristas informaron la interrupción de la distribución de las sustancias controladas luego de surtir recetas de medicamentos psiquiátricos como el Adderall.

Hydromorphone is a kind of opioid. It is 2-8 times stronger than morphine and has a rapid onset. Hydromorphone is a Schedule II narcotic under the Controlled Substances Act used as a pain reliever. #DEADrugFactshttps://t.co/L5fStoXMeL pic.twitter.com/RtNWLlHAWa

— DEA HQ (@DEAHQ) December 10, 2022