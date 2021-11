Estados Unidos cuenta con el 70% de los adultos completamente vacunados

Washington, DC.- El Gobierno de Estados Unidos anunció, este lunes, que el 70 % de los adultos del país cuenta ya con la pauta de vacunación completa, e informó que partir del 8 de noviembre se espera que esté en «pleno funcionamiento» su plan para la inoculación contra la covid-19 a los niños de entre 5 y 11 años.

Así lo indicó el coordinador de la respuesta contra la covid-19 de la Casa Blanca, Jeffrey Zients, durante una conferencia de prensa virtual.

De esta manera, comunicó Jeffrey Zients, «Hemos alcanzado dos importantes hitos: el 80 % de los adultos tienen ya al menos la primera dosis. Y el 70 % de los adultos, de los mayores, están completamente vacunados».

La vacunación en el país se ralentizó en verano, pero repuntó en las últimas semanas debido a los mandatos decretados por el presidente Biden, para empleados federales y los desplegados por numerosas empresas.

If your child has symptoms of #COVID19 at school, pick them up as soon as possible and arrange for a COVID-19 test. It is very important that your child does not attend in-person school when they have signs and symptoms. Learn more: https://t.co/lBbMr0hQTg. pic.twitter.com/r3bMkxL8vS

— CDC (@CDCgov) November 1, 2021