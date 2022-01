Pronóstico de ómicron para febrero en Estados Unidos

Washington, DC.- Anthony Fauci, considerado el principal epidemiólogo de la administración Biden mostró gran optimismo, este domingo, ante la posibilidad de que la variante ómicron alcance su pico en Estados Unidos este febrero.

De esta manera, Fauci en una entrevista comentó, «Soy tan optimista como se puede ser. Con este virus, nunca puedes pecar de un exceso de optimismo».

Del mismo modo, el epidemiólogo agregó, «Pero si miramos lo que ha ocurrido en Sudáfrica, el Reino Unido, Israel o incluso aquí en Nueva Inglaterra, ya han pasado el pico y las infecciones están bajando a gran velocidad».

Si bien cierto que, el noreste de Estados Unidos y zonas como Nueva Inglaterra, ya pasaron su poco más alto de infecciones, en otras ciudades de Estados Unidos, como el sureste y oeste, los casos de nuevos contagios siguen subiendo.

Dr. Anthony Fauci tells @MarthaRaddatz that he is "as confident as you can be" about the prospect of most states reaching a peak of omicron cases by mid-February. https://t.co/6c3zbGHpIY pic.twitter.com/2ljmRj8cUJ

Sin embargo, Fauci confía en que esta curva copie el comportamiento y para mediados del mes de febrero comience a bajar. Por su parte, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció el viernes que el índice de positividad se ubicó en el 9.75%.

Vaccine Update:

-95%+ of adult New Yorkers have at least one dose (CDC)

-86.9% of New Yorkers have at least one dose (CDC

-73.6% of New Yorkers have completed their vaccine series (CDC)

-56,737 doses administered in last 24 hrs

-31,724 boosters administered in last 24 hrs pic.twitter.com/7ysR8t78qS

— Kathy Hochul (@GovKathyHochul) January 23, 2022