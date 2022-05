Preocupante hallazgo de Crisis Text Line en jóvenes hispanos

Los Ángeles, LA.- El estudio «Unidos en empatía» de la campaña Crisis Text Line concluyó que los jóvenes hispanos en el país mostraron preocupantes niveles de depresión, ansiedad, abusos de drogas y autolesiones en 2021.

En este sentido, el estudio precisó que el 39.6% de los hispanos, que buscaron ayuda gratuita por medio de mensajes de texto a la entidad, reportaron ansiedad. Asimismo, el 37% presentaron depresión.

La organización Crisis Text Line resaltó que el análisis mostró, «un cuadro de una generación de jóvenes que experimentan una crisis colectiva de salud mental».

Asimismo, también se especificó que la mayoría de los que enviaron mensajes de texto, es decir, un 78% eran menores de 24 años. De esta forma, estos datos reflejan el análisis de 1.3 millones de conversaciones sobre sus estados de salud mental.

We all have mental health, and we are always here to listen and help others struggling with theirs. Tell us, how are you giving back to support mental health in your community? https://t.co/T4yYORmvFB#MentalHealthAwarenessMonth #UnitedInEmpathy pic.twitter.com/ppakyEsVMz

— Crisis Text Line (@CrisisTextLine) May 18, 2022