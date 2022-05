Récord por muertes por sobredosis de drogas en el país

Washington, DC.- Las muertes por sobredosis de drogas aumentaron en 2021 en el país superando los 100.000 fallecidos, considerada la cifra más alta de la historia, según un balance publicado por los Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Este informe predice el número de fallecidos alimentándose de los datos del National Center for Health Statistics (NCHS). Estos datos tienden a actualizarse cada primer domingo de cada mes.

Rahul Gupta, director de la Office of National Drug Control Policy de la Casa Blanca, lamentó en un comunicado, «Es inaceptable que estemos perdiendo una vida por sobredosis cada cinco minutos».

El balance precisó que el número de muertes exactas por sobredosis en 2021 fue de 107.622. Es decir, casi un 14% más que en 2020, que se consideraba un año malo, que fue afectado principalmente por la pandemia del covid-19 y el abuso de drogas.

