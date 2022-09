La razón por la que Bayer pagará a EE. UU. $40 millones

Washington, DC.- El U.S. Department of Justice divulgó que la farmacéutica alemana Bayer Corporation, aceptó que pagará $40 millones con el fin de resolver la disputa sobre un presunto uso de sobornos sumado a falsas declaraciones relacionadas a tres medicamentos.

Todo empezó cuando Laurie Simpson, antigua trabajadora del servicio de mercadotecnia de Bayer, denunció en el distrito de Nueva Jersey, que la empresa pagaba sobornos. Los sobornos eran aceptados por doctores y hospitales con el propósito de que usaran Trasylol y Avelox.

Además, Bayer comercializaba estos medicamentos para usos que no eran publicitados, que no eran «necesarios» ni «razonables». Así pues, el Trasylol es sugerido para ayudar a reducir la cantidad de sangre que se pierde en una intervención quirúrgica cardíaca. Por su parte, el Avelox funciona para eliminar bacterias que provocan infecciones.

Otra demanda orbita en función del medicamento Baycol. Este es recetado para controlar el colesterol. De acuerdo con Simpson, Bayer se dedicó a minimizar los riesgos del rabdomiólisis. Es decir, una descomposición de los músculos dañados que libera el contenido de las células de los músculos en la sangre.

