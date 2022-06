FDA prohibió venta de marca de cigarrillos electrónicos

Nueva York, NY.- La U.S. Food and Drug Administration (FDA) prohibió la venta de todos los productos de la marca Juul, considerada una de las principales compañías de cigarrillos electrónicos en Estados Unidos.

Parte del argumento de la FDA para tomar esta decisión, pasó por supuestamente, no tener datos suficientes de que la comercialización de los productos de Juul fuese, «apropiada para la protección de la salud pública».

Ver más: Texas erosionó las opciones de aborto

Esta decisión de la FDA se suma a esfuerzos del pasado contra el tabaquismo en el país, donde se incluyen los planes para reducir los porcentajes de nicotina en los cigarrillos.

Por su parte, Robert M. Califf, comisionado de la FDA precisó, «La acción de hoy es un avance adicional en el compromiso de la FDA de garantizar que todos los productos de cigarrillos electrónicos y sistemas electrónicos de suministro de nicotina que se comercializan actualmente cumplan con nuestros estándares de salud pública».

Today, FDA issued marketing denial orders (MDOs) to JUUL Labs Inc. for all of their products currently marketed in the United States. As a result, the company must stop selling and distributing these products. https://t.co/wB1NlMaoep pic.twitter.com/h7JVMdl6XB

— U.S. FDA (@US_FDA) June 23, 2022