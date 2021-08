EPA prohibió uso de pesticida clorpirifós en Alimentos

Washington, DC.- la Agencia de Protección Ambiental (EPA) prohibió, este miércoles, todos los usos alimentarios del pesticida clorpirifós, quien funciona como un agente nervioso.

De acuerdo con la nueva regla presentada por la EPA, el permiso para su uso en alimentos se revocaría seis meses. Esto, a partir del momento en que la agencia publique su decisión en la gaceta oficial conocida como Registro Federal.

Asimismo, el uso no alimentario del pesticida, como en viveros y para control de insectos, estarían sujetos a revisión para el próximo año. De manera que, la agencia publicará su preaviso de cancelación en la tarde de hoy.

Today, EPA is announcing measures that will stop the use of the pesticide chlorpyrifos on food to better protect human health, particularly that of children and farmworkers. Read more below: https://t.co/68oOSMEsLY

— U.S. EPA (@EPA) August 18, 2021